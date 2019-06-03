ПСЖ категорически отказал Барселоне в трансфере Неймара

Барселона не оставляет попыток приобрести звездного бразильского форварда ПСЖ Неймара.

Барселона в который раз попыталась приобрести Неймара, но получила категорический отказ от ПСЖ, сообщает Radio Monte Carlo.

Барселона может предложить ПСЖ одного из своих игроков ради Неймара – есть 3 варианта

Барселона заинтересована в приобретении бразильского нападающего, однако президент ПСЖ Насер Аль-Хелаифи отверг любую возможность этого трансфера.

Отмечается, что плохие отношения между этими двумя клубами, которые предшествовали трансферу бразильца в ПСЖ, до сих пор не улажены. Именно это и стало главным препятствием возможного перехода Неймара в состав Барселоны.

Божевільний день у Барселоні – трансферна е(ре)волюція: Вальверде, Неймар, Де Лігт, Грізманн і ще 8 відповідей