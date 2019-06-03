toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Франция
СБОРНАЯ УКРАИНЫ ВИКТОР СКРИПНИК ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

ПСЖ категорически отказал Барселоне в трансфере Неймара

21:08 160 Читати українською
ПСЖ категорически отказал Барселоне в трансфере Неймара
Неймар / Reuters

Барселона не оставляет попыток приобрести звездного бразильского форварда ПСЖ Неймара.

Барселона в который раз попыталась приобрести Неймара, но получила категорический отказ от ПСЖ, сообщает Radio Monte Carlo.

Барселона может предложить ПСЖ одного из своих игроков ради Неймара – есть 3 варианта

Барселона заинтересована в приобретении бразильского нападающего, однако президент ПСЖ Насер Аль-Хелаифи отверг любую возможность этого трансфера.

Отмечается, что плохие отношения между этими двумя клубами, которые предшествовали трансферу бразильца в ПСЖ, до сих пор не улажены. Именно это и стало главным препятствием возможного перехода Неймара в состав Барселоны.

Божевільний день у Барселоні – трансферна е(ре)волюція: Вальверде, Неймар, Де Лігт, Грізманн і ще 8 відповідей

blog_ava
Фонсека в шаге от назначения тренером Ромы – препятствуют два фактора
09:39
1865
Теги
Неймар Неймар Франция Трансферы Барселоны Барселона Барселона ПСЖ ПСЖ
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Динамо официально подписало Кадири
    Україна — 17:20644 Динамо официально подписало Кадири
20
час
:
22
мин
Карпаты
19:00
Волынь
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук