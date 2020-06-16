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ПСЖ хочет заменить своего капитана звездой Баварии

15:55 66 Читати українською
ПСЖ хочет заменить своего капитана звездой Баварии
Дэвид Алаба / Getty images

Французский ПСЖ в конце нынешнего сезона попрощается с бразильцем Тиагу Силвой.

Заменить 35-летнего капитана действующих чемпионов Франции может универсал мюнхенской Баварии Дэвид Алаба, сообщает Sky Sports.

80-миллионный защитник Баварии может заменить Тьягу Силву в ПСЖ

По информации издания, ПСЖ нравится умение австрийца качественно сыграть на нескольких позициях. Алаба может помочь ПСЖ проще пройти через процесс перестройки, ведь этим летом Париж покинут сразу несколько защитников – кроме Силвы, это Менье и Курзава.

К слову, Алаба и Бавария далеки от продления контракта, что может заставить мюнхенцев продать игрока в ближайшее трансферное окно. Если этого не произойдет, то летом 2021-го защитник уйдет бесплатно. В нынешнем сезоне Дэвид Алаба провел 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи.

ПСЖ точно потеряет еще четырех игроков – среди них капитан и лучший бомбардир

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Дэвид Алаба Дэвид Алаба Бавария Бавария ПСЖ ПСЖ Франция Тиагу Силва Тиагу Силва
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