ПСЖ точно потеряет еще четырех игроков – среди них капитан и лучший бомбардир

Спортивный директор ПСЖ Леонардо анонсировал массовый уход игроков из парижского клуба.

Тьягу Силва и Эдинсон Кавани покинут ПСЖ по окончании сезона, сообщил журналист Николо Скира со ссылкой на спортивного директора парижан Леонардо.

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"Очень трудное решение. Эти игроки писали историю клуба. Но да, наше сотрудничество подходит к концу. Мы должны были принять логическое решение – с экономической точки зрения и в отношении будущего поколения.

Возможно, мы не правы, не знаю, но подходящего момента никогда не бывает. Мы участвуем в Лиге чемпионов, и хотим сохранить их до конца августа. Но как это можно сделать, пока не совсем ясно", – поделился Леонардо в комментарии Le Journal du Dimanche.

Кроме них, в клубе также не останутся Тома Менье и Левин Курзава, в которых завершаются контракты. Ранее ПСЖ анонсировал уход Эрика Шупо-Мотинга, который запомнился в Париже шокирующим промахом с линии ворот.

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