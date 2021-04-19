ПСЖ хочет сохранить Кина, но безумная сумма трансфера оставляет шанс Ювентусу
Будущее нападающего ПСЖ Мойзе Кина, права на которого принадлежат Эвертону, остается неопределенным.
ПСЖ уже несколько месяцев работает над тем, чтобы оставить Мойзе в клубе на постоянной основе, но не может удовлетворить запросы "ирисок". Эвертон хочет заработать на этом трансфере около 50 млн евро, утверждает журналист Фабрицио Романо.
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По информации источника, итальянские клубы (речь идет о Ювентусе) также намерены включиться в борьбу за Кина, но только в том случае, если переговоры Эвертона и ПСЖ окажутся неудачными. В нынешней кампании Лиги 1 форвард провел 22 матча и забил 12 голов.
К слову, Мойзе Кин перешел в Эвертон летом 2019 из Ювентуса за 27,5 млн евро. Его контракт с английским клубом рассчитан до 30 июня 2024, а арендное соглашение с ПСЖ заканчивается в конце нынешнего сезона.
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