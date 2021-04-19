ПСЖ уже несколько месяцев работает над тем, чтобы оставить Мойзе в клубе на постоянной основе, но не может удовлетворить запросы "ирисок". Эвертон хочет заработать на этом трансфере около 50 млн евро, утверждает журналист Фабрицио Романо.

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По информации источника, итальянские клубы (речь идет о Ювентусе) также намерены включиться в борьбу за Кина, но только в том случае, если переговоры Эвертона и ПСЖ окажутся неудачными. В нынешней кампании Лиги 1 форвард провел 22 матча и забил 12 голов.

К слову, Мойзе Кин перешел в Эвертон летом 2019 из Ювентуса за 27,5 млн евро. Его контракт с английским клубом рассчитан до 30 июня 2024, а арендное соглашение с ПСЖ заканчивается в конце нынешнего сезона.

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