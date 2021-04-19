ПСЖ вже кілька місяців працює над тим, щоб залишити Мойзе в клубі на постійній основі, але не може задовольнити запити "ірисок". Евертон хоче заробити на цьому трансфері близько 50 млн євро, стверджує журналіст Фабріціо Романо.

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За інформацією джерела, італійські клуби (йдеться про Ювентус) також мають намір включитися в боротьбу за Кіна, але тільки в тому випадку, якщо переговори Евертона та ПСЖ виявляться невдалими. У нинішній кампанії Ліги 1 форвард провів 22 матчі і забив 12 голів.

До слова, Мойзе Кін перейшов у Евертон влітку 2019 року з Ювентуса за 27,5 млн євро. Його контракт з англійським клубом розрахований до 30 червня 2024 року, а орендна угода з ПСЖ закінчується в кінці нинішнього сезону.

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