ПСЖ хоче зберегти Кіна, але шалена сума трансферу залишає шанс Ювентусу
Майбутнє нападника ПСЖ Мойзе Кіна, права на якого належать Евертону, залишається невизначеним.
ПСЖ вже кілька місяців працює над тим, щоб залишити Мойзе в клубі на постійній основі, але не може задовольнити запити "ірисок". Евертон хоче заробити на цьому трансфері близько 50 млн євро, стверджує журналіст Фабріціо Романо.
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За інформацією джерела, італійські клуби (йдеться про Ювентус) також мають намір включитися в боротьбу за Кіна, але тільки в тому випадку, якщо переговори Евертона та ПСЖ виявляться невдалими. У нинішній кампанії Ліги 1 форвард провів 22 матчі і забив 12 голів.
До слова, Мойзе Кін перейшов у Евертон влітку 2019 року з Ювентуса за 27,5 млн євро. Його контракт з англійським клубом розрахований до 30 червня 2024 року, а орендна угода з ПСЖ закінчується в кінці нинішнього сезону.
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