Лидер обороны Арсенала Вильям Салиба может снова оказаться в чемпионате Франции.

Аренды в Ниццу и Марсель помогли Салиба возмужать и набраться опыта. Прошлым летом 21-летний француз вернулся в Арсенал и сразу стал незаменимым исполнителем в тактических схемах Микеля Артеты.

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Прогресс футболиста не остался незамеченным. ПСЖ давно следит за Салиба и хотел бы усилить им свою защиту, сообщает Sport.fr. Контракт Вильям с Арсеналом действует до лета 2024 года, и стороны только планируют начать переговоры по продолжению.

В нынешнем сезоне Салиба провел за Арсенал 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал одну голевую передачу.

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