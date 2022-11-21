Лідер оборони Арсенала Вілльям Саліба може знову опинитися у чемпіонаті Франції.

Оренди в Ніццу та Марсель допомогли Саліба змужніти та набратися досвіду. Минулого літа 21-річний француз повернувся в Арсенал і відразу став незамінним виконавцем у тактичних схемах Мікеля Артети.

ПСЖ планує використати ЧС-2022, щоб переманити зірку Барселони

Прогрес футболіста не залишився непоміченим. ПСЖ давно стежить за Саліба та хотів би підсили ним свій захист, повідомляє Sport.fr. Контракт Вілльям за Арсеналом чинний до літа 2024 року, і сторони лишень планують почати переговори щодо продовження.

До слова, у нинішньому сезоні Саліба провів за Арсенал 17 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи та віддав одну гольову передачу.

"Отримає по вухах ще до матчу": унікальний випадок на ЧС-2022 – зіркові брати-одноклубники у різних збірних