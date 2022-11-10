Полузащитник Челси Н'Голо Канте уже в конце сезона может вернуться на родину.

ПСЖ заинтересован в услугах 31-летнего француза, утверждает журналист Кристиан Фальк . Контракт футболиста с Челси рассчитан до конца текущего сезона, а о новом стороны договориться пока не могут.

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Есть вероятность, что парижане будут очень стараться бесплатно подписать Канте, который был лидером Челси до травмы. В октябре Н'Голо прооперировали, из-за чего он выбыл на 4 месяца и потерял любые шансы поехать на ЧМ-2022.

В сезоне 2022/23 опорный хавбек провел всего 2 поединка . Transfermarkt оценивает его в 30 миллионов евро.