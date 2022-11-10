ПСЖ хочет бесплатно своровать Канте
Полузащитник Челси Н'Голо Канте уже в конце сезона может вернуться на родину.
ПСЖ заинтересован в услугах 31-летнего француза, утверждает журналист Кристиан Фальк. Контракт футболиста с Челси рассчитан до конца текущего сезона, а о новом стороны договориться пока не могут.
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Есть вероятность, что парижане будут очень стараться бесплатно подписать Канте, который был лидером Челси до травмы. В октябре Н'Голо прооперировали, из-за чего он выбыл на 4 месяца и потерял любые шансы поехать на ЧМ-2022.
В сезоне 2022/23 опорный хавбек провел всего 2 поединка. Transfermarkt оценивает его в 30 миллионов евро.
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