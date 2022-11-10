Півзахисник Челсі Н'Голо Канте вже наприкінці сезону може повернутись на батьківщину.

ПСЖ зацікавлений у послугах 31-річного француза, стверджує журналіст Крістіан Фальк. Контракт футболіста з Челсі розрахований до кінця поточного сезону, а про новий сторони домовитись поки не можуть.

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Є ймовірність, що парижани дуже старатимуться безкоштовно підписати Канте, який був лідером Челсі до травми. У жовтні Н'Голо прооперували, через що він вибув на 4 місяці й втратив будь-які шанси поїхати на ЧС-2022.

У сезоні 2022/23 опорний хавбек провів всього 2 поєдинки, в попередніх кампаніях був беззаперечним лідером півзахисту. Transfermarkt оцінює його в 30 мільйонів євро.

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