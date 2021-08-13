Новички парижан, среди которых и Лионель Месси, продолжают вливаться в коллектив через ежедневные тренировки.

Уже завтра, 14 августа, команда Маурисио Почеттино будет противостоять Страсбуру во втором туре Лиги 1. Матч состоится на Стад де Пренс.

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До поединка ПСЖ готовится в полной боевой готовности с новичками. Выделяется среди них Лионель Месси, к которому в последние дни ожидаемо приковано больше всего внимания. В соцсетях парижане приоткрыли завесу тренировок, показав 15 минут своим фанатам.

Напомним, Месси официально подписал контракт с ПСЖ 10 августа. Кроме Лео, французский клуб в это трансферное окно пригласил Серхио Рамоса, Джорджиньо Вейналдума, Джанлуиджи Доннарумму и Ашрафа Хакими.

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