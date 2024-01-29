Французский феномен пока не озвучил ни одного решения о своем будущем. ПСЖ уже работает над тем, чтобы найти достойную замену Килиану Мбаппе, если он решит присоединиться к другому клубу.

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Как сообщает Mundo Deportivo, спортивный директор парижан Луиш Кампуш нацелился на нападающего Милана Рафаэля Леау. Функционер хорошо знает португальца, поскольку они работали вместе в Лилле и сохранили теплые взаимоотношения. Чтобы подписать нападающего ПСЖ придется искать большую сумму. Милан оценивает игрока в более чем 100 миллионов. К тому же парижанам придется столкнуться с конкуренцией со стороны Ньюкасла, который тоже нацелился на португальца и готов к решительным шагам.

Напомним, что действующее соглашение Рафаэля Леау с Миланом действует до 2028 года. В текущем сезоне нападающий сыграл в 26 матчах, в которых забил шесть голов и оформил шесть результативных передач.

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