ПСЖ узгодив з Айнтрахтом перехід Екітіке, повідомляє інсайдер Фабріс Хоукінс. Уго проведе другу частину сезону у Франкфурті.

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Айнтрахт орендує 21-річного форварда з обов'язковим викупом за 30 мільйонів євро. Окрім цього, ПСЖ наполіг на відсотку з наступного продажу.

Екітіке програв конкуренцію Рамушу та Коло Муані, який приїхав у Париж саме з Айнтрахта. Уго не грав за першу команду з літа.

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