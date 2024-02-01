ПСЖ домовився про вигідний трансфер форварда в Бундеслігу
17:08 - Читать на русском
Французький нападник Уго Екітіке продовжить кар'єру в чемпіонаті Німеччини.
ПСЖ узгодив з Айнтрахтом перехід Екітіке, повідомляє інсайдер Фабріс Хоукінс. Уго проведе другу частину сезону у Франкфурті.
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Айнтрахт орендує 21-річного форварда з обов'язковим викупом за 30 мільйонів євро. Окрім цього, ПСЖ наполіг на відсотку з наступного продажу.
Екітіке програв конкуренцію Рамушу та Коло Муані, який приїхав у Париж саме з Айнтрахта. Уго не грав за першу команду з літа.
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