Звезда Боруссии Д Эрлинг Холанд стал приоритетной целью для чемпионов Англии, сообщает The Times.

Манчестер Сити хочет подписать норвежца после завершения сезона, но первые шаги будет делать уже в январе. Руководство "горожан" встретится с агентом Мино Райолой, представляющим интересы 21-летнего бомбардира. Также Ман Сити настроен связаться с отцом Эрлинга. Альф-Инге Холанд выступал за клуб с 2000 по 2003 годы и может помочь переезду сына на Этихад.

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Отметим, что Холанд в текущем сезоне провел 8 матчей в составе Боруссии Д, забив 11 голов и отдав 4 результативные передачи.

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