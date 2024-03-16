ПСЖ готовится к проводам одного из самых титулованных игроков в составе.

Голкипер Кейлор Навас в конце сезона получит статус свободного агента, сообщает AS.

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5 лет назад ПСЖ заплатил Реалу 15 млн евро за трехкратного победителя ЛЧ. Навас три сезона был основным кипером парижан, но после прихода Доннаруммы беспросветно сел на скамейку запасных. В нынешней кампании костариканец провел всего 4 матча, пропустил 4 гола и однажды сохранил владения "сухими".

ПСЖ два окна пытался продать Наваса, но 37-летний вратарь решил действовать исключительно в своих интересах. Ветеран спокойно дождется лета и будет искать предложения с хорошим подписным бонусом.

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