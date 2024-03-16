ПСЖ готується до проводів одного з найтитулованіших гравців у складі.

Голкіпер Кейлор Навас наприкінці сезону отримає статус вільного агента, повідомляє AS.

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5 років тому ПСЖ заплатив Реалу 15 млн євро за триразового переможця ЛЧ. Навас три сезони був основним кіпером парижан, але після приходу Доннарумми безпросвітно сів на лаву запасних. У нинішній кампанії костариканець провів усього 4 матчі, пропустив 4 голи і одного разу зберіг володіння "сухими".

ПСЖ два вікна намагався продати Наваса, але 37-річний воротар вирішив діяти виключно у своїх інтересах. Ветеран спокійно дочекається літа і буде шукати пропозиції з хорошим підписним бонусом.

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