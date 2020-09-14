Чемпион Франции поддержал своего форварда, которому грозит длительная дисквалификация за агрессивное поведение во время матча.

"ПСЖ полностью поддерживает Неймара. Клуб напоминает, что расизму нет места ни в обществе, ни в футболе, ни в нашей жизни, и призывает всех выступить против любых его проявлений во всем мире.

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Более 15 лет ПСЖ борется со всеми формами дискриминации. В нашем клубе рассчитывают, что дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции расследует и прольет свет на эти факты. ПСЖ открыт для сотрудничества в ходе расследования", – говорится в заявлении клуба, опубликованном на официальном сайте французской команды.

Напомним, в матче 3-го тура Лиги 1 ПСЖ на своем поле уступил Марселю со счетом 0:1. В конце матча случилась массовая потасовка, по итогам которой рефери удалил пятерых игроков (троих в составе хозяев и двух в составе Марселя). Получил красную карточку и форвард парижан Неймар.

Бразилец был наказан за то, что ударил кулаком по голове испанского защитника соперника Альваро Гонсалеса. Уходя с поля, Неймар прокричал резервному судье: "Расизм, разве нет? Нет расизму? Нет расизму? Я ударил его, потому что он расист".

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