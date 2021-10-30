ПСЖ на характері здолав Лілль у матчі-відкритті 12-го туру Ліги 1. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.

Чинні чемпіони виглядали набагато цікавіше, а тому гол Девіда після пасу Їлмаза виглядав закономірно. ПСЖ мав негострі моменти, але відігрався по перерві.

ПСЖ видряпав перемогу над чинним чемпіоном і пішов у відрив на вершині таблиці – Мессі замінили одразу по перерві

Ді Марія прокрався флангом, черпачком закинув у штрафний, а там один стояв Маркіньйос, який і вразив ціль. Подарував перемогу парижанам Анхель Ді Марія, який чудово обігрався з Неймаром. ПСЖ набрав 31 заліковий бал і тепер випереджає другий Ланс на 10 очок. Лілль же залишився в середині турнірної таблиці.