ПСЖ – Лілль – 2:1 – відео голів та огляд вольової перемоги підопічних Почеттіно
10:31 - Читать на русском
ПСЖ на характері здолав Лілль у матчі-відкритті 12-го туру Ліги 1. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.
Чинні чемпіони виглядали набагато цікавіше, а тому гол Девіда після пасу Їлмаза виглядав закономірно. ПСЖ мав негострі моменти, але відігрався по перерві.
ПСЖ видряпав перемогу над чинним чемпіоном і пішов у відрив на вершині таблиці – Мессі замінили одразу по перерві
Ді Марія прокрався флангом, черпачком закинув у штрафний, а там один стояв Маркіньйос, який і вразив ціль. Подарував перемогу парижанам Анхель Ді Марія, який чудово обігрався з Неймаром. ПСЖ набрав 31 заліковий бал і тепер випереджає другий Ланс на 10 очок. Лілль же залишився в середині турнірної таблиці.
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