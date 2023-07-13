"Игроки в Париже находятся в тюрьме. Они всегда делают только то, что хочет клуб, а не они сами. Это тюрьма с постоянным применением шантажа.

ПСЖ всегда так действует. В свое время мы с Верратти хотели перейти в Барселону, но это, очевидно, не понравилось эмиру. Аль-Хелаифи пригрозил, что Марко от меня уйдет, если мы дальше попытаемся договариваться с Барсой... В конце концов, так и произошло. Я уверен, что Марко испугался – он не признается, но это так.

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С первого дня в ПСЖ Верратти был заключен. Когда мы вели переговоры с Барселоной, ПСЖ встречался с ним несколько раз – они говорили ему, что подпишут Неймара, что построят команду вокруг него… Если вы идете против руководства, это выходит на личный уровень.

Бартомеу продолжал звонить Аль-Хелаифи, но тот никогда не отвечал на звонки. У меня есть ужасный опыт общения с ними. Их волнуют только деньги, это клуб без души. Они не отпускают игроков, потому что эмир и Аль-Хелаифи полагают, что все можно купить, что они могут завоевать мир только благодаря деньгам. Но это, очевидно, невозможно.

Для ПСЖ это уже вопрос имиджа. Так, например, в прошлом году, когда они даже использовали Макрона, чтобы убедить Мбаппе и помешать его переходу в Реал. Это также то, что я имею в виду, когда говорю о шантаже. Кажется, на этот раз Мбаппе одерживает верх, но мой опыт подсказывает, что клуб потратит все методы для отстаивания своих желаний. ПСЖ нелегко смириться с утратой звезды, такого у них никогда не было. Вспомните Верратти, Маркиньоса, Тиагу Силву, Рабьо", – резюмировал Ди Кампли в комментарии Relevo.

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