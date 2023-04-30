ПСВ и Аякс встретились в решающем поединке розыгрыша нидерландского кубка. Судьба трофея была разыграна в серии послематчевых пенальти.

Кубок Нидерландов 2022/23, финал

Аякс – ПСВ – 1:1, по пенальти 2:3

Голы: Брентвейт, 43 (аг.) – Азар, 67

Градус дуэли ощущался с первых секунд. Команды были заряжены и очень эмоциональны. В конце концов, арбитру не раз пришлось успокаивать игроков, в том числе и желтыми карточками, которых он раздал аж 11.

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За несколько мгновений до перерыва удалось забить номинальным хозяевам. Бергвейн простреливал, а Брентвейт срезал мяч в свои ворота. ПСВ сравнял на старте второго тайма, но гол не засчитали из-за офсайда. На 67 до удара Торгана Азара вопросов не было.

Больше команды не отмечалось, хотя создали ряд моментов. Такая же ситуация была в овертаймах, так что все решала серия пенальти. Команды реализовали по 2 из 4 первых ударов. Дальше Эдсон Альварес ужасно пробил. Фабиу Силва в ответ забил. ПСВ – победитель Кубка Нидерландов-2022/23!

Видеообзор матча Аякс – ПСВ: