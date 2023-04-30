ПСВ та Аякс зустрілись у вирішальному поєдинку розіграшу нідерландського кубка. Доля трофея була розіграна у серії післяматчевих пенальті.

Кубок Нідерландів 2022/23, фінал

Аякс – ПСВ – 1:1, по пенальті 2:3

Голи: Брентвейт, 43 (аг.) – Азар, 67

Градус дуелі відчувався з перших секунд. Команди були заряджені й дуже емоційні. Зрештою, арбітру не раз довелось заспокоювати гравців, зокрема й жовтими картками, яких він роздав аж 11.

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За кілька миттєвостей до перерви вдалось забити номінальним господарям. Бергвейн прострілював, а Брентвейт зрізав сферу у свої ворота. ПСВ зрівняв на старті другого тайму, але гол не зарахували через офсайд. На 67-й до удару Торгана Азара запитань не було.

Більше команди не відзначалась, хоч створили низку моментів. Така ж ситуація була в овертаймах, тож все вирішувала серія пенальті. Команди реалізували по 2 з 4 перших ударів. Далі Едсон Альварес жахливо пробив. Фабіу Сілва у відповідь забив. ПСВ – переможець Кубка Нідерландів-2022/23!

Відеоогляді матчу Аякс – ПСВ: