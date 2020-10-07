Полузащитник Баварии Адриан Файн продолжит карьеру в ПСВ. 21-летний футболист будет выступать за команду из Эйндховена на правах аренды до конца сезона 2020/21.

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Соглашение предусматривает также опцию выкупа контракта игрока. Адриан в новом клубе будет носить футболку с номером 11, сообщает официальный сайт нидерландского клуба.

Напомним, Файн – воспитанник Баварии. За основной состав мюнхенского клуба он не сыграл ни одного матча. Прошлый сезон полузащитник провел в аренде в Гамбурге, за который в 33 матчах забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи. Также сыграл пять матчей за молодежную сборную Германии и забил один гол. Transfermarkt оценивает игрока в 5 млн евро.

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