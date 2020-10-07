Півзахисник Баварії Адріан Файн продовжить кар'єру в ПСВ. 21-річний футболіст виступатиме за команду з Ейндховена на правах оренди до кінця сезону 2020/21.

Гьотце офіційно став гравцем ПСВ

Угода передбачає також опцію викупу контракту гравця. Адріан у новому клубі носитиме футболку з номером 11, повідомляє офіційний сайт нідерландського клубу.

Нагадаємо, Файн – вихованець Баварії. За основний склад мюнхенського клубу він не зіграв жодного матчу. Минулий сезон півзахисник провів в оренді у Гамбурзі, за який у 33 матчах забив 1 гол і віддав 4 результативні передачі. Також зіграв п'ять матчів за молодіжну збірну Німеччини і забив один гол. Transfermarkt оцінює гравця у 5 млн євро.

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