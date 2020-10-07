Экс-полузащитник дортмундской Боруссии Марио Гетце продолжит карьеру в ПСВ, сообщает официальный сайт голландского клуба.

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28-летний футболист подписал с "красно-белыми" контракт сроком на 2 года. К новой команде Марио присоединился на правах свободного агента. Немец будет выступать в футболке с номером 27.

Напомним, за "шмелей" Гетце выступал с июля 2016 года, перейдя в Дортмунд из Баварии за 22 млн евро. Полузащитник становился чемпионом мира-2014 в составе сборной Германии – именно его решающий гол в ворота Аргентины принес Бундестиму трофей. В прошлом сезоне Бундеслиги Гетце провел 15 матчей, в которых отметился тремя голами. Transfermarkt оценивает игрока в 10,5 млн евро.

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