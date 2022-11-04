"Сегодня в Мадрид с рабочим визитом прилетела несгибаемая "Пташка". Провели мини-тусовку "пернатых" – "Пташки" и Зозули.

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А если серьезно, то на встрече с защитницей "Азовстали" Екатериной Полищук и женой защитника "Азовстали", представительницей Ассоциации семей защитников "Азовстали" Ольгой Андриановой говорили о войне, плене и планах на будущее, среди которых основной пункт – освобождение всех защитников.

Это просто невероятные женщины с действительно стальным стержнем и светлой энергетикой. Восхищаюсь и благодарю за вашу титаническую работу. Верю, что все наши герои вернутся домой", – написал Зозуля на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, 21-летняя волонтер "Пташка" была на "Азовстале" в Мариуполе, в мае она попала в плен вместе с защитниками города и другими медиками. 22 сентября Украина вернула из российского плена 215 защитников, среди которых была и Екатерина Полищук.

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