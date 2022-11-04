"Невероятные чувства! Я все время думал о команде, о моих бывших одноклубниках. И очень приятно увидеть их всех здесь, узнать, что они играют вместе и показывают хорошие результаты. Как у меня дела? Все хорошо. Мне повезло, что сейчас все так складывается. У меня был трудный выбор – знаете, это всегда тяжелая ситуация – и я выбрал такой вариант продолжения. Сейчас удается играть, и моя цель состоит в том, чтобы продолжать в том же духе.

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Начало войны в Украине? Да, это была неожиданная ситуация для всех. Но, считаю, мы сделали великую вещь, которая оставалась вместе. Нам пришлось как можно скорее покинуть Украину, и должен отдать должное клубу, который всегда помогал.

Все обсуждают события в вашей стране, держат руку на пульсе, но, наверное, никто лучше вас не владеет информацией. Знаю, что Румыния много помогает Украине, в частности, я оказываю помощь одной семье. Все помогают как могут. Мое сердце из Украины.

Я провел здесь невероятное время. Конечно, если бы не война, с удовольствием продолжал играть здесь. Но это жизнь, и мы должны адаптироваться к разным ситуациям", – поделился Кожокару в комментарии официальному сайту СК Днепр-1.

Добавим, что румынский вратарь присоединился к СК Днепр-1 летом 2021 года, но с началом войны перебрался в Фейенорд на правах аренды. Летом он стал полноценным игроком Левена.

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