"Сьогодні до Мадрида з робочим візитом прилетіла незламна "Пташка". Провели міні-тусовку "пернатих" – "Пташки" і Зозулі.

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А якщо серйозно, то на зустрічі з захисницею "Азовсталі" Катериною Поліщук та дружиною захисника "Азовсталі", представницею Асоціації родин захисників "Азовсталі" Ольгою Андріановою говорили про війну, полон і плани на майбутнє, серед яких основний пункт – звільнення усіх захисників Маріуполя.

Це просто неймовірні жінки з дійсно сталевим стержнем і світлою енергетикою. Захоплююсь і дякую за вашу титанічну роботу. Вірю, що усі наші герої повернуться додому", – написав Зозуля на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, 21-річна волонтерка "Пташка" була на "Азовсталі" у Маріуполі, у травні вона потрапила в полон разом із захисниками міста та іншими медиками. 22 вересня Україна повернула із російського полону 215 захисників, серед який була і Катерина Поліщук.

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