Провальный вингер СК Днепр-1 "вынырнул" в Бразилии – его подписывает участник Кубка Либертадорес
Уже бывший игрок днепрян Уэсли Брага, похоже, продолжит выступления на родине.
22-летний бразилец присоединился к СК Днепр-1 летом из арабского Аль-Насра, но не подошел тренерскому штабу. "Спортклубовцы" исключили его из заявки на УПЛ. Он так и не дебютировал за команду Кучера.
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Долгое время о нем не было новостей. Но Globoesporte узнала, что Брага тренируется в Форталезе. Футболист получил обещание, что в сезоне-2023 будет ключевым игроком команды. Подписание контракта с Уэсли ожидается уже в скором времени.
Прошлую кампанию клуб Форталеза завершил на 8 строчке турнирной таблицы Серии А, поэтому будет участвовать в квалификации Кубка Либертадорес.
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