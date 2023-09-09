Защитник Динамо Сидклей продолжает тренироваться с командой U-19, информирует Динамоманія.

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30-летнему бразильцу до сих пор не нашли клуб для продолжения карьеры. Ранее его "партнером" в юношеской команде "бело-синих" был Денис Гармаш, однако несколько дней назад последний присоединился к хорватскому Осиеку. Как сообщалось ранее, Сидклей не входит в планы главного тренера команды Мирчи Луческу. Контракт бразильца с киевлянами действует до 31 декабря 2024 года.

Напомним, Сидклей перешел в Динамо из Атлетико Паранаэнсе в июле 2018 года за 5 млн евро. Всего отыграл за "бело-синих" 33 поединка, в которых отметился 3 голами и 3 ассистами. Выступал в арендах за Коринтианс, ПАОК, Куябу и ЦСКА 1948. Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 млн евро.

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