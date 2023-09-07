"Я так понимаю, что Игорю Михайловичу будет чем похвастаться. А зачем Сидорчук пошел туда? Не понимаю Серегу. Бельгия, может, нравится: шоколад, пиво.

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Я не против того, что Сидорчук пошел в Вестерло, я за себя говорю: я из Динамо точно не пошел бы туда. Видимо, семья уговорила. Там свободнее, не страшно. Я говорю о клубе. Гармаш вот перешел в Осиек – в серьезные команды наши футболисты едут.

Я знаю, что передерживают. Это еще с меня началось. Поэтому я и говорю, что Шевченко – счастливчик, что уехал в 23 года. Я даже представить такого не мог.

У нас игроки рассказывают, что идут в другие клубы, чтобы выиграть Лигу чемпионов или поиграть в еврокубках, а что Вестерло? Для клуба стыдно, но уже привыкли", – сказал Леоненко в своем Telegram-канале.

Напомним, Сидорчук заключил с бельгийцами соглашение на три года, а Гармаш подписал с хорватами однолетний контракт с опцией продления еще на сезон.

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