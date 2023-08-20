Вест Хэм разобрался с Челси во 2-м туре АПЛ 2023/24. Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".

Михаил Мудрик остался в запасе, а Челси пропустил быстрый гол – Агерд замкнул подачу с углового. Подопечные Почеттино ответили своим взятием ворот. Чуквуэмека в середине первого тайма сравнял счет. Еще до перерыва "синие" могли выйти вперед, но Энцо Фернандес не реализовал пенальти, заработанный Стерлингом.

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Сразу после перерыва Мудрик появился на поле, однако забил Вест Хэм – Антонио поразил дальний угол, сделав счет 2:1. А точку в матче уже в компенсированное время поставил Пакета. Дебютант Мойзес Кайседо, недавно ставший самым дорогим трансфером в истории английского футбола, привез пенальти, который реализовал бразилец. При этом на тот момент "молоты" играли в меньшинстве – Агерд получил красную еще на 68-й.

3:1 – Челси после двух туров АПЛ набрал всего 1 очко. В следующем туре команда Почеттино сыграет против Лутона.