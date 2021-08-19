"Мы очень довольны своей игрой, самоотдачей ребят и характером, который они проявили. После пропущенного гола мы не остановились, а пытались отыграться. Где-то и удача помогла нам взять одно очко. Оно для нас первое в нынешнем чемпионате, и тем ценнее.

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Почувствовали ли мы недооценку со стороны Динамо? Против нас играла практически сборная Украины. Если убрать из состава Динамо Де Пену, то остальные игроки – это футболисты сборной Украины. Поэтому не думаю, что недооценка со стороны соперника имела место. Мы сыграли компактно, закрыли те зоны, где Динамо наиболее опасно.

Возможно, если бы мы раньше пропустили гол, то соперник почувствовал бы уверенность и смог бы довести дело до разгромного счета. Но этого не произошло, и мы постепенно адаптировались к скоростям, которые предложило нам Динамо, навязали им свою контригру, прессинговали, много огрызались, могли забить и второй мяч. Не скажу, что на нашей стороне не было удачи. В частности, удачно сыграл Шуст, выручил нас в двух моментах. Но это его работа, он опытный вратарь и очень качественно сыграл на линии. В том числе благодаря этому мы получили положительный результат.

Мы только строим новую команду, и в календаре в начале чемпионата нам пришлось сойтись с лидерами – никому не пожелаешь такого графика. Так сложилось, что через эти игры мы строим коллектив. У нас 9 новых футболистов в составе – это много. Нужно время, чтобы они поняли нашу идею, изучили друг друга.

Думаю, наш президент будет доволен. Ведь отобрать очки в Киеве у Динамо удается немногим командам. Но, думаю, он будет доволен не только результатом, но и отношением ребят. У нас нет суперзвезд, ярких индивидуальностей, мы играем командой. У нас есть желание, бойцовский характер. Даже в тех матчах, в которых мы проиграли, пытались навязать свою игру – и Шахтеру, и Десне. Что касается премиальных, то с президентом я еще не общался, поэтому о них пока не знаю", – цитирует Лавриненко официальный сайт Динамо.

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