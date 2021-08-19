"Ми дуже задоволені своєю грою, самовіддачею хлопців і характером, який вони проявили. Після пропущеного гола ми не зупинилися, а намагалися відігратися. Десь і удача допомогла нам взяти одне очко. Воно для нас перше у нинішньому чемпіонаті, і тим цінніше.

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Чи відчули ми недооцінку з боку Динамо? Проти нас грала фактично збірна України. Якщо прибрати зі складу Динамо Де Пену, то інші гравці – це футболісти збірної України. Тому не думаю, що недооцінка з боку суперника мала місце. Ми зіграли компактно, закрили ті зони, де найбільш небезпечно Динамо.

Можливо, якби ми раніше пропустили гол, то суперник відчув би впевненість і зміг би довести справу до розгромного рахунку. Але цього не сталося, і ми поступово адаптувалися до швидкостей, які запропонувало нам Динамо, нав'язали їм свою контргру, пресингували, багато огризались, могли забити і другий м'яч. Не скажу, що на нашому боці не було удачі. Зокрема, вдало зіграв Шуст, виручив нас у двох моментах. Але це його робота, він досвідчений воротар і дуже якісно відіграв на лінії. У тому числі завдяки цьому ми здобули позитивний результат.

Ми лише будуємо нову команду, і в календарі на початку чемпіонату нам довелось зійтись з лідерами – нікому не побажаєш такого графіка. Так склалося, що через ці ігри ми будуємо колектив. У нас 9 нових футболістів у складі – це багато. Потрібен час, щоб вони зрозуміли нашу ідею, вивчили один одного.

Думаю, наш президент буде задоволений. Адже відібрати очки в Києві у Динамо вдається небагатьом командам. Але, думаю, він буде задоволений не лише результатом, але і ставленням хлопців. У нас немає суперзірок, яскравих індивідуальностей, ми граємо командою. У нас є бажання, бійцівський характер. Навіть в тих матчах, в яких ми програли, намагалися нав'язати свою гру – і Шахтарю, і Десні. Що стосується преміальних, то з президентом я ще не спілкувався, тож про них поки не знаю", – цитує Лавриненка офіційний сайт Динамо.

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