Каспер Юлманд

Вік: 49 років

Амплуа: головний тренер

Статистика у збірній Данії: 12 перемог, 2 нічиї, 4 поразки

Данія продовжує писати на Євро-2020 свою футбольну казку, гідну пера Ганса Крістіана Андерсена. Програвши два стартові матчі, ютландці перегорнули сторінку і видали три переконливі вікторії поспіль, які дозволяють їм опинитися у четвірці найкращих збірних Європи. Саме час поговорити про полководця цієї команди – Каспера Юлманда. Ви його знаєте віддавна, а якщо забули – зараз пригадаєте.

Отож, у футбол він прийшов наприкінці 80-х. Грав на позиції захисника у місцевих клубах Рандерс, Херлев і Б-93. Висот не досягнув, а у 1998-му передчасно закінчив кар’єру через травму коліна. На той момент Юлманду було лише 26. Залишилося чітке відчуття недомовленості, тож він подався у тренери. Спершу займався юнаками клубу Люнгбю, згодом доріс до посади асистента головного тренера першої команди. А у 2006-08 роках й сам очолював цей клуб. Головний успіх – переміг у другому за силою данському дивізіоні, вивівши Люнгбю в еліту.

І знову асистентська робота упродовж трьох років в одному з грандів данського футболу – клубі Норшелланн. З 2011-го – головний тренер. І з першої спроби – гучний успіх: команда Юлманда стає чемпіоном Данії. Прорвавшись до ЛЧ 2012/13, вона потрапляє в одну групу з Ювентусом, Челсі та Шахтарем. Ви ж не забули тих перемог у виконанні "гірників"? Спокійні 2:0 у Донецьку і скандальні 5:2 у Данії, коли Луїс Адріано забив із грубим порушенням фейр-плей.

У сезоні 2014/15 містер Юлманд спробував себе на рівні німецької Бундесліги – очолив Майнц. "Нуль п'яті" посіли цілком прийнятне для себе 11 місце, але Каспер знову повернувся у Норшелланн. Досягнення 2012 року так і залишилося непідкореним орієнтиром. Влітку минулого року данська футбольна федерація несподівано запропонувала Юлманду очолити національну збірну. Йому довірили формувати нову реальність після 20-річної епохи двох авторитетних наставників – Мортена Ольсена і Оге Гарейде.

Юлманд, закотивши рукави, одразу дав непоганий результат. В останньому розіграші Ліги націй Данія дала серйозний бій групі смерті і фінішувала другою після Бельгії, але перед Англією та Ісландією. Відбір на ЧС-2022 данці також розпочали надупевнено: три перемоги у трьох матчах, 14 голів забито, не пропущено жодного.

Збірна на ходу. Ще до старту Євро їй пророкували успіх, зважаючи на результативну, видовищну і успішну гру. Втративши на старті Крістіана Еріксена, данці навчилися грати без нього. Юлманд увів до основного складу юного Дамсгора, якому бракувало досвіду, але без якого тепер важко уявити цю команду. У півфіналі Данія перетнеться із нашими кривдниками – збірною Англії. Неважко здогадатися, за кого вболіватимуть українці. У 1992-му данці написали одну з найкращих історій за всі часи існування футболу, ставши королями Європи, хоча на них не ставили і гроша. Кім Вільфорт чекає цього, як ніхто інший. Хто він такий? Розповімо найближчими днями.

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