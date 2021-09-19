"Я не знаю. Рефери вообще не шел, выходит, на... Показал на угловой, здесь VAR... Я не знаю, зачем тогда VAR, если такие моменты за каждый там... Я повтор тоже посмотрел. Там просто за футболку дернул, а перед этим момент, когда хватает... У меня мало слов, не могу.

Вымученная победа киевлян благодаря VAR в видеообзоре матча Динамо – Александрия – 1:0

Пусть судьи рассудят, или кто это будет... Неприятно проигрывать такой матч. Была установка – в первые минуты сдержать Динамо. Как первый тайм, так и второй. С ними сейчас трудно так грати. Удаление Кирюханцева? Там не было красной карточки. Я стоял рядом. Шабанов специально отскочил, спровоцировал. Игорь даже не трогал. Может, какой-то момент, но Игорь его даже не трогал.

Пенальти на последних минутах? Вы сами понимаете, что это удар приличный. Психологически очень трудно. 90 минут вроде играешь, а потом последние секунды, минуты и тебе ставят 11-метровый. Тяжело. Я ничего не говорил судьи, не подходил даже. Ребятам сказал, что молодцы. Такое бывает у нас", – отметил Гура в эфире Профутбол Digital.

Напомним, Динамо в концовке поединка вырвало победу над Александрией благодаря скандальному пенальти. После этого александрийцы остались в меньшинстве из-за прямой красной карточки Кирюханцева.

Динамо вырвало победу над Александрией – Гармаш и VAR подарили пенальти на 90+6 минуте