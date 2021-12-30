34-летний Кейсуке Хонда попрощался с Ботафого после завершения своего контракта с клубом, об этом сообщил сам японец в Twitter.

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"Я согласен с критикой за то, что не смог принести клубу положительный результат. Критика обоснована. Я не оправдываюсь и прошу прощения, что разочаровал", – написал Хонда.

Кейсуке пробыл в Ботафого меньше года, за это время экс-хавбек Милана провел 27 матчей, в которых отметился тремя голами.

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