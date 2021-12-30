34-річний Кейсуке Хонда попрощався з Ботафого після завершення свого контракту з клубом, про це повідомив сам японець у Twitter.

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"Я погоджуюсь з критикою за те, що не зміг принести клубу позитивний результат. Критика обгрунтована. Я не виправдовуюсь і прошу вибачення, що розчарував", – написав Хонда.

Кейсуке пробув у Ботафого менше року, за цей час екс-хавбек Мілана провів 27 матчів, в яких відзначився трьома голами.

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