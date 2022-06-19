Пеп Гвардиола рассчитывает наконец-то получить в свое распоряжение профильного левого защитника. Поэтому Манчестер Сити даже готов продать Александра Зинченко, который годами вынужденно закрывал эту позицию.

Эвертон наиболее активно пытается забрать Зинченко из Манчестер Сити, – The Athletic

Главной целью "горожан" стал испанец Марк Кукурелья, но реализовать трансфер будет крайне сложно. Дело в том, что Брайтон повесил на своего игрока огромный ценник. "Чайки" требуют у Манчестер Сити за Кукурелью 55 млн евро, утверждает журналист Экрем Кунур.

Отметим, что 23-летний испанец провел в АПЛ всего один сезон. Прошлым летом Брайтон заплатил за него Хетафе 18 млн евро. В прошлом сезоне Кукурелья провел на клубном уровне 38 матчей, в которых отдал 2 ассиста. При необходимости Марк может сыграть в центре защиты.

Зінченко в Арсенал: Лондон вабить розкішними умовами – Манчестер Сіті не проти, а Гвардіола вже знайшов українцю заміну