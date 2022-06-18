Пеп Гвардиола хочет видеть в своей команде нового левого защитника. Манчестер Сити уже определился с главным кандидатом. Это Марк Кукурелья из Брайтона.

Манчестер Сити вступает в переговоры с Брайтоном относительно воспитанника Барселоны на место Зинченко

По информации The Athletic, перед тем как начать подписывать новичков, "горожанам" нужно продать своих игроков. Клуб уже даже определил трио, с которым готов попрощаться без лишнего сожаления. Речь идет о Габи Жезусе, Рахиме Стерлинге и Александре Зинченко.

Что касается украинца, то в его услугах заинтересовано сразу несколько клубов АПЛ. Сейчас Эвертон наиболее активно работает над реализацией трансфера. В Мерсисайде Зинченко не придется играть на неродной позиции, ведь за левый фланг обороны "ирисок" отвечает Виталий Миколенко.

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