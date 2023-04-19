Фанаты киевского клуба смогут провести в последний путь легенду "бело-синих" Павла Шкапенко, который скончался в возрасте 50 лет.

Прощание с Павлом Леонидовичем пройдет в четверг, 20 апреля, в 10:30 на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского, сообщает официальный сайт киевлян.

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Похорон состоится в тот же день на Совском кладбище, по адресу: ул. Колоскова, 6 (в Соломенском районе столицы). Начало церемонии в 12:30.

Напомним, Шкапенко перешел в Динамо из запорожского Металлурга в 1992 году и провел в составе "бело-синих" шесть сезонов. За время выступлений завоевал с киевской командой 6 чемпионств и 3 Кубка Украины. За национальную сборную сыграл 10 матчей.

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