Фанати київського клубу зможуть провести в останню путь легенду "біло-синіх" Павла Шкапенка, який помер у віці 50 років.

Прощання з Павлом Леонідовичем пройде у четвер, 20 квітня, о 10:30 на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського, повідомляє офіційний сайт киян.

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Чин похорону відбудеться у той самий день на Совському цвинтарі, за адресою: вул. Колоскова, 6 (у Солом'янському районі столиці). Початок церемонії о 12:30.

Нагадаємо, Шкапенко перейшов у Динамо з запорізького Металурга у 1992 році і провів у складі "біло-синіх" шість сезонів. За час виступів завоював з київською командою 6 чемпіонств та 3 Кубка України. За національну збірну зіграв 10 матчів.

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