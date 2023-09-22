Заря и Гент разошлись миром в 1-м туре Лиги конференций 2023/24. "Футбол 24" подробно разобрал матч в Люблине, который завершился со счетом 1:1.

Команда Валерия Кривенцова смогла остановить лидера чемпионата Бельгии. Заря пропустила первой, но панамский форвард Эдуардо Герреро забил ответный гол, который принес Украине первое очко в групповом турнире еврокубков.

Матч на практически пустой арене в Люблине запомнился и небольшим скандалом. Заря проигнорировала требование УЕФА, не поместив форму нашивку с логотипом Лиги конференций. Впрочем, как оказалось уже позже вины луганцев здесь нет.

Зато откровенно "налажал" Гент, представивший Зорю как российскоориентированный клуб. Об антирекорде в матче еврокубков, скандале и приятной неожиданности от Зари смотрите в очередном видео на YouTube-канале "Футбол 24".

Заря удержала ничью с Гентом в первом туре Лиги конференций – первое очко для Украины в групповом турнире