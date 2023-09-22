"Накануне старта группового турнира УЕФА присылает каждой команде-участнице обязательный брендированный набор– мячи, манишки четырех цветов, питьевые бутылки, врачебные сумки с логотипами организации и турнира. К нам пришло все кроме шевронов.

Заря – Гент: украинская команда нарушила регламент Лиги конференций

В течение последних 10 дней мы постоянно переписывались с УЕФА, напоминая об этом упущении. За три дня до матча против Гента в Люблин приехали делегат матча и представители УЕФА. Заря сообщила им о ситуации, и теперь уже они проинформировали о ней главный офис своей организации. Мы не просто ждали эти шевроны, но и поставили в раздевалке аппарат для набивки на форму, чтобы оперативно сделать это до игры. Ничего не пришло...

В итоге, мы четко изложили детали в соответствующем рапорте, и в УЕФА хорошо знают: вины нашего клуба в этом нет. Поэтому хочу успокоить всех болельщиков Зари: никто не отберет у команды заслуженно заработанное очко", – поделился Гузь в комментарии ТаТоТаке.

Заря удержала ничью с Гентом в первом туре Лиги конференций – первое очко для Украины в групповом турнире