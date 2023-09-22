Зоря і Гент розійшлися миром у 1-му турі Ліги конференцій 2023/24. "Футбол 24" детально розібрав матч у Любліні, який завершився з рахунком 1:1.

Команда Валерія Кривенцова змогла зупинити лідера чемпіонату Бельгії. Зоря пропустила першою, але панамський форвард Едуардо Герреро забив гол у відповідь, який приніс Україні перше очко у груповому турнірі єврокубків.

Матч на практично порожній арені в Любліні запам’ятався і невеличким скандалом. Зоря проігнорувала вимогу УЄФА, не помістивши на форму нашивку із логотипом Ліги конференцій. Втім, як виявилося вже згодом, провини луганців тут немає.

Натомість відверто "налажав" Гент, який представив Зорю як російськоорієнтований клуб. Про антирекорд у матчі єврокубків, скандальчик і приємну несподіванку від Зорі дивіться в черговому відео на YouTube-каналі "Футбол 24".

Зоря втримала нічию з Гентом у першому турі Ліги конференцій – перше очко для України в груповому турнірі