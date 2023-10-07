Тоттенхэм на выезде одержал победу над Лутоном в восьмом туре АПЛ. Видео гола и обзор матча смотрите на "Футбол24".

Команда Ангелоса Постекоглу после скандального матча с Ливерпулем поехала в гости к Лутону. В первом тайме Тоттенхэм создавал опасные моменты у ворот хозяев, но игроки не смогли переправить мяч в сетку ворот. Лучший шанс был у Ришарлисона, впрочем, он не воспользовался им. В конце первого тайма "шпоры" остались в меньшинстве. После перерыва Тоттенхэму удалось открыть счет благодаря голу ван де Вена, который стал единственным в матче.

Тоттенхэм в меньшинстве вышел на 1 место АПЛ – безумное количество моментов, курьезная красная и гений соперника Украины

Тоттенхэм, набрав три балла, вышел на первое место с 20 пунктами. Впервые с сезона 1960/61 "шпоры" имеют такое количество баллов после восьми туров.