Тоттенхем на виїзді здобув перемогу над Лутоном у восьмому турі АПЛ. Відео гола та огляд матчу дивіться на "Футбол24".

Команда Ангелоса Постекоглу після скандального матчу з Ліверпулем поїхала в гості до Лутона. В першому таймі Тоттенхем створював небезпечні моменти біля воріт господарів, але гравці не змогли переправити м'яч у сітку воріт. Найкращий шанс був у Рішарлісона, втім, він не скористався ним. Наприкінці першого тайму "шпори" залишилися у меншості. Після перерви Тоттенхему вдалося відкрити рахунок завдяки голу ван де Вену, який став єдиним у матчі.

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Тоттенхем, набравши три бали, вийшов на перше місце з 20 пунктами. Вперше з сезону 1960/61 "шпори" мають таку кількість балів після восьми турів.