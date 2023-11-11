Прокуратура завершила досудебное расследование в уголовном производстве в отношении президента УАФ Андрея Павелко и генерального секретаря организации Юрия Записоцкого, которых подозревают в хищении средств, сообщает Украинская правда.

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Материалы передали стороне защиты для ознакомления. К слову, дело насчитывает более 100 томов

Напомним, в 2022 году Павелко и Записоцкий получили подозрения о хищении средств при строительстве футбольных полей. Им была избрана мера пресечения – содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере почти 9,9 млн грн каждому. Залог был внесен. Летом 2023-го суд изменил фигурантам меру пресечения – сейчас оба находятся в СИЗО и отстранены от своих должностей.

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