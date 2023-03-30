Несколько месяцев назад с "бьянконери" сняли 15 очков в турнирной таблице Серии А из-за дела о фиктивном приросте капитала. Это обернулось для Ювентуса еще и отставкой руководства. На этом проблемы для команды не закончились.

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Согласно информации Calcio e Finanza, прокуратура собирается рассмотреть еще одно дело, которое будет касаться маневров по зарплатам и выплатам агентам. Кроме того, Ювентус обвиняют в подписании "подозрительных партнерских соглашений". Заседание суда по этому вопросу состоится в конце 2023 года. Источник отмечает, что "старой сеньоре" может грозить еще одно снятие очков в размере от 15 до 25.

Напомним, что несколько дней назад ФИФА расширила дисквалификацию Фабио Паратичи, ныне действующую по всему миру. В течение 30 месяцев он не может заниматься профессиональной деятельностью по футболу. Паратичи получил наказание в рамках расследования правонарушений Ювентуса.

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