Кілька місяців тому з "б'янконері" зняли 15 очок у турнірній таблиці Серії А через справу про фіктивний приріст капіталу. Це обернулося для Ювентуса ще й відставкою керівництва. На цьому проблеми для команди не закінчено.

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Згідно з інформацією Calcio e Finanza, прокуратура збирається розглянути ще одну справу, яка буде стосуватися маневрів із зарплатами та виплатам агентам. Окрім того, Ювентус звинувачують в підписанні "підозрілих партнерських угод". Засідання суду з цього питання відбудеться наприкінці 2023 року. Джерело наголошує, що "старій сеньйорі" може загрожувати ще одне зняття очок в розмірі від 15 до 25.

Нагадаємо, що кілька днів тому ФІФА розширила дискваліфікацію Фабіо Паратічі, яка тепер діє по всьому світу. Протягом 30 місяців він не може займатися професіональною діяльністю у футболі. Паратічі отримав покарання в рамках розслідування правопорушень Ювентуса.

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