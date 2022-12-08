Ювентус подозревается в проведении фиктивных сделок с рядом швейцарских клубов, Барселоной и Манчестер Сити.

22 трансфера с участием Ювентуса находятся под пристальным вниманием туринской прокуратуры, информирует Gazzetta dello Sport.

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Среди сделок числятся продажи Эмре Джана в Боруссию Д, Эмиля Аудеро в Сампдорию, Леонардо Спинаццолы в Рому, Маттиа Кальдары в Милан, Стефано Стураро в Дженоа, обмен Миралема Пьянича на Артуро Мело с Барселоной, покупка у Манчестер Сити Данило и продажа Жоау Канселу.

Также под подозрением прокуратуры оказались сделки Ювентуса с клубами из низших итальянских лиг, таких как Про Верчелли, Пескара, Парма и Пиза. Помимо них в расследовании фигурируют швейцарские Базель, Лугано, Сион, а также французский Амьен.

Предполагается, что руководство Ювентуса занималось мошенничеством. Туринскому клубу вменяется ложная финансовая отчётность и манипулирование рынком.

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