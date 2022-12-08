Прокуратура Турина підозрює Ювентус у 22 неправомірних трансферних операціях
Ювентус підозрюється у проведенні фіктивних угод із рядом швейцарських клубів, Барселоною та Манчестер Сіті.
22 трансфери за участю Ювентуса перебувають під пильною увагою туринської прокуратури, інформує Gazzetta dello Sport.
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Серед угод вважаються продажі Емре Джана в Борусію Д, Еміля Аудеро в Сампдорію, Леонардо Спінаццоли в Рому, Маттіа Кальдари в Мілан, Стефано Стураро в Дженоа, обмін Міралема П'янича на Артуро Мело з Барселоною, покупка у Манчестер Сіті Данило і продаж.
Також під підозрою прокуратури виявилися угоди Ювентуса з клубами з нижчих італійських ліг, таких як Про Верчеллі, Пескара, Парма та Піза. Крім них у розслідуванні фігурують швейцарські Базель, Лугано, Сіон, а також французький Ам'єн.
Передбачається, що керівництво Ювентуса займалося шахрайством. Туринському клубу ставиться в провину хибна фінансова звітність і маніпулювання ринком.
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